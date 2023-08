Urbisaglia, pianta di marijuana in giardino, la Finanza entra in casa e trova una serra: denunciato

URBISAGLIA - Il via vai e altri segnali facevano sospettare qualcosa di poco chiaro, anche perchè in quel giardino di una casa a Urbisaglia cresceva una pianta di marijuana. Nascosta, ma a cielo aperto. Così i finanzieri del nucleo di Macerata hanno deciso di perqusire la casa.

Dove hanno trovato una vera e propria serra per la produzione di marijuana indoor, allestita con lampade artificiali e con un sistema di ventilazione ed aspirazione per l’espulsione, all’esterno dell’edificio, del forte odore sprigionato dallo stupefacente. Trovati anche ltre cinquanta grammi di infiorescenze di marijuana, già essiccate, in aggiunta a diversi semi di canapa indiana,. Identificato e denunciato per coltivazone e spaccio n cittadino di nazionalità ecuadoriana, già gravato da precedenti di polizia specifici nel settore della produzione di sostanze stupefacenti.