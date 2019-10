Matelica, rapina al supermercato il bandito rintracciato poco dopo al bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA -in un supermercato di: un uomo di 45 anni ha minacciato la cassiera, facendo il gesto di avere una pistola nascosta dentro la tasca della felpa. Una volta arraffato i soldi, 770 euro, è scappato, ma la sua fuga è durata assai poco: infatti è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di Camerino e della Stazione di Matelica, in un bar poco distante.È accaduto tutto in pochi attimi, al supermercato Simply di viale della Libertà. «Dammi i soldi o ti sparo in faccia», ha urlato il bandito alla donna che si trovava alla cassa. A quel punto la titolare del supermercato, Paola Gagliardi, ha chiesto all’altra cassiera di aprire la cassa e di dare i soldi all’uomo, temendo che tutto potesse degenerare.A quel punto l'uomo ha minacciato la cassiera facendo capire di avere un’arma; lei, per reazione, è corsa verso la titolare, che ha detto all’altra ragazza al lavoro, di consegnare i soldi all’uomo senza opporre resistenza. Una volta in mano la somma, il bandito è uscito a gran velocità dal negozio. La titolare, con le gambe che le tremavano, non ha perso lucidità e ha chiamato i carabinieri.L'uomo è stato rintracciato poco dopo in un bar poco distante dal supermercato, era seduto al bancone e mostrava un’aria tranquilla. E' stato perquisito e da uno dei calzini sono saltati fuori i soldi del supermercato.