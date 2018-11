Truffa dell’abbraccio in viale Trieste: rubato il Rolex a un commerciante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Torna la truffa dell’abbraccio. Questa volta, a finire nel mirino, è stato un anziano commerciante maceratese. La tecnica è stata messa in atto l’altro giorno in viale Trieste. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un’avvenente ragazza ha chiesto un’informazione all’uomo. Questi ha fornito le indicazioni richieste e la giovane, per ringraziarlo, lo ha abbracciato.Un contatto veloce, che è bastato alla malvivente per sfilare all’anziano il Rolex che aveva al polso. Solo successivamente la vittima si è accorta che quell’orologio di valore non c’era più e non le è restato che rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla responsabile del furto con destrezza. Stando alla tecnica utilizzata e all’abilità dimostrata, dovrebbe essere una professionista di questo tipo di colpi. Le indagini proseguono ora sulla base della descrizione fornita dal commerciante; inoltre, come da prassi in questi casi, saranno visionati i filmati delle telecamere della zona.Un raid simile era avvenuto alla fine di ottobre a Treia: in quell’occasione in azione truffatori trasformisti che avevano dimostrato una capacità di cambiarsi d’abito impressionante, spacciandosi per turisti in cerca di una gioielleria. Il raggiro con furto annesso era avvenuto ai danni di un’anziana. La vittima era stata avvicinata da un uomo e una donna in contrada Fontevannazza; i due le avevano detto di essere dei turisti stranieri e avevano chiesto indicazioni per una gioielleria in quanto intenzionati a fare un acquisto. Poi, virando abilmente la discussione, si erano concentrati su una catenina che l’anziana indossava, convincendola a mostrarla per visionarla.La signora cadde purtroppo nel tranello e i due, con notevole abilità riuscirono a sottrarre il gioiello restituendole in un sacchetto una patacca di nessun valore che solo gli assomigliava. A Civitanova, invece, nei giorni scorsi, un turista è stato derubato del Rolex mentre stava scaricando le valigie dalla sua auto.