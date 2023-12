TREIA - Scorribanda dei ladri a Treia. Nel mirino sono finite quattro abitazioni situate nella frazione di Chiesanuova e sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. In corso gli accertamenti per risalire alla banda di malviventi.



In una casa sono stati rubati monili in oro e degli orologi da uomo. Per entrare i malviventi hanno divelto l’inferriata e il vetro di una finestra: un danno totale di 8mila euro. Negli altri casi i proprietari debbono ancora formalizzare la denuncia e quantificare il bottino. Rubati un paio di occhiali da sole, un gioiello e delle piccole somme di denaro contante. I raid sono stati messi a segno nel pomeriggio di sabato, quando all’interno delle abitazioni non c’era nessuno.

La notizia dell’accaduto a Chiesanuova si è immediatamente diffusa a macchia d’olio. I militari dell’Arma, come da prassi in questi casi, visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per verificare l’eventuale passaggio di auto sospette nel periodo in cui sono stati compiuti i furti.

Tra l’altro gli stessi carabinieri sono impegnati quotidianamente in una serrata attività di controllo del territorio proprio per prevenire e reprimere i cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine. Va detto che purtroppo ogni anno nel periodo natalizio si registra un’impennata di colpi nelle abitazioni.