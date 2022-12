Un uomo di 47 anni trovato morto nella roulotte, choc nelle campagne di Treia

TREIA - Un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita e in avanzato stato di decomposizione, nella roulotte dove viveva dal sisma del 2016. Il dramma nelle campagne di Treia. A stroncarlo, con ogni probabilità, è stato un malore. A dare l’allarme è stata la mamma che non lo sentiva dal 20 novembre scorso. Sul posto polizia locale, carabinieri della locale stazione e sanitari del 118. La Procura di Macerata, per fare chiarezza sulle cause della tragedia, ha disposto l'ispezione cadaverica.