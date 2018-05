Blitz nel casolare della droga: dosi già pronte arrestato un 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Un quantitativo di marijuana che le forze dell’ordine hanno definito «discreto», tre bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle dosi ed altro materiale usato per il taglio e la preparazione della droga. È quanto hanno trovato gli agenti della questura in un casolare nel territorio di Treia al termine di una complessa attività investigativa finalizzata a contrastare il traffico di stupefacenti. Gli uomini della Squadra Mobile hanno fatto scattare il blitz su ordine della Procura della Repubblica di Macerata nell’ambito di un’indagine che ha portato alla denuncia di un uomo di 32 anni di Treia, già noto alle forze dell’ordine proprio per attività legate allo spaccio di droga.L’impegno degli agenti di polizia nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ha interessato in questi giorni diverse zone del territorio provinciale. L’altro ieri pomeriggio nei pressi dell’Hotel House e del River Village a Porto Recanati sono state controllate 45 persone e 34 veicoli, nell’ambito di una vasta operazione denominata “Vento della libertà”. Nel corso delle operazioni, un cittadino di 35 anni residente ad Ancona, è stato trovato in possesso di eroina suddivisa in dosi ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Una donna originaria del Napoletano di 34 anni è stata denunciata per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Macerata emesso perché trovata nei pressi dell’Hotel House in cerca di droga. L’altro ieri la donna era nei pressi del River Village. Stessa sorte per una anconetana di 32 anni trovata nello stesso locale. Due persone sono state trovate in possesso di piccoli quantitativi di droga, mentre 8 persone, di età compresa tra 21 e 47 anni, sono state trovate nei pressi dei due complessi residenziali dove si erano recate per acquistare droga.