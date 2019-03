Travolto e ucciso da un'auto ​sulla provinciale: morto sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Un uomo di 69 anni è stato travolto e ucciso in contrada Rancia a Tolentino intorno alle 15 di oggi. L’uomo, pastore di origini abruzzesi, stava accompagnando il gregge lungo la strada provinciale che costeggia la superstrada quando, per cause in corso di accertamento, una donna al volante di una Fiat Panda lo ha investito e ucciso. Inutili i soccorsi. L'uomo è morto sul colpo.