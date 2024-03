Fermato alla guida a Tolentino, la patente non c'è perchè non l'hai conseguita: auto sequestrata

TOLENTINO - Nel fine settimana e in vista delle prossime festività pasquali, la Compagnia di Tolentino ha incrementato i servizi di controllo del territorio, con la finalità di prevenire i reati contro il patrimonio e in materia di circolazione stradale.



I militari dell’Aliquota Radiomobile, corso mirati controlli effettuati durante la notte, hanno fermato un trentenne originario della Colombia, trovato alla guida di un veicolo a Tolentino, sprovvisto del titolo di guida, perché mai conseguito, con reiterazione del medesimo comportamento nel biennio. I carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata e hanno proceduto al sequestro dell’auto propedeutico alla confisca.



I militari della Stazione di Urbisaglia, all’esito accertamenti, hanno denunciato un ventenne residente nel fermano che, a fine febbraio, nel corso della notte, a Sarnano, era andato a sbattere contro delle fioriere in cemento nei pressi della piazza.

I successivi accertamenti sanitari richiesti presso l’ospedale di Macerata hanno consentito di verificare che il ragazzo si era posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di cannabinoidi. Il giovane, risultato con un tasso alcolemico di 2,80 gr/litro, è stato denunciato ai sensi degli art. 186 e 187 del codice della strada, con la contestazione di più aggravanti (neopatentato, che ha causato sinistro in stato di ebbrezza e orario notturno).



Sempre alla fine di febbraio i militari della Stazione di Urbisaglia sono intervenuti su un incidente, avvenuto sulla Sp 77 all’altezza della zona industriale di Tolentino, trovando solo un’auto con a bordo una donna; nell’occasione hanno raccolto elementi che hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro, in cui le due autovetture, provenienti da opposte direzioni di marcia, si erano urtate sulla fiancata sinistra. Nell’occorso lo specchietto dell’auto della signora aveva mandato in frantumi il finestrino, per cui la conducente lamentava fastidio agli occhi a causa dei numerosi vetri che le avevano colpito il viso, per fortuna senza danni, come verificato dai sanitari del pronto soccorso di Macerata.



Seguito analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadino, i carabinieri hanno identificato il conducente del mezzo, un quarantaseienne residente fuori provincia, che dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga dal luogo del sinistro.