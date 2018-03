Rovinosa caduta dall'albero che sta potando: soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Cade dall'albero mentre lo sta potando, grave un 74enne. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma il tolentinate non è in pericolo di vita. Erano da poco trascorse le 11, l’'uomo era nel suo giardino di casa e stava tagliando dei rami alla pianta quando improvvisamente ha perso l'equilibrio, è caduto dalla scala ed è finito a terra. E’stato subito soccorso da alcune persone che erano nel giardino che hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata; il medico, dopo le prime cure constatata la gravità delle condizioni, ha disposto il trasferimento dell'uomo all'ospedale regionale dorico dove è giunto in eliambulanza.