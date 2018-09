Si spezza un grosso rame, colpito â€‹in pieno in sella allo scooter: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Dramma nel pomeriggio di ieri a Tolentino dove un albero a ridosso delle mura storiche di Tolentino, si è improvvisamente spezzato con una parte del grosso ramo che è caduta sulla strada sottostante schiacciando il conducente di un ciclomotore. È successo in via delle Conce in una giornata senza pioggia né vento. Il conducente del motociclo, un uomo di 62 anni, residente a Tolentino, è stato liberato dai vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto insieme a carabinieri e polizia locale. I sanitari del 118 hanno poi allertato l'eliambulanza che trasportato il ferito, comunque cosciente nel momento in cui è stato soccorso, all'ospedale di Torrette. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'albero con l'ausilio di un'autoscala, le cause della caduta della grossa pianta sono in fase d'accertamento.