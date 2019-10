Primo, 53 anni, nudo si dirige verso la scuola con in mano un fucile e scatena il panico

di Carla Passacantando

TOLENTINO - Si è barricato in casa con tre fucili semiautomatici e 50 cartucce. Poi è sceso in strada nudo, armato e con un colpo in canna si è diretto verso la scuola, ma è stato bloccato e disarmato prima dai carabinieri che sono riusciti ad evitare di ammazzarlo. È finito in manette Primo Romagnoli, ex tappezziere 53enne che ieri mattina ha generato il panico a Tolentino.Tutto è iniziato alle 9 quando il fratello gemello ha dato l’allarme al 112. Primo si era barricato nella propria camera da letto al primo piano della palazzina al civico 13 di via Filzi dove viveva col gemello e con la mamma 82enne. Con sé aveva tre fucili da caccia semiautomatici (regolarmente detenuti) con una 50ina di cartucce calibro 20 a pallettoni. Da qualche giorno era strano, ha raccontato il gemello ai militari che si sono precipitati sul posto insieme al comandante della Compagnia, Giacomo De Carlini.