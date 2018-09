Camion lo tampona e lo spinge contro una casa: d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Auto contro autocarro. Nel tamponamento è rimasto ferito il conducente dell'utilitaria, un giovane di 22 anni di Tolentino. Il ferito è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza. Erano circa le 7.30 dri quando si è verificato l'incidente all'uscita della superstrada poco lontana dal Castello della Rancia di Tolentino. L'auto, una Fiat 500, era ferma per immettersi in superstrada quando è stata urtata da un autocarro. In seguito all'urto la vettura è finita contro la recinzione di un'abitazione.