Assalto in autogrill a Tolentino, arrestati i due rapinatori: indagini lampo dei carabinieri

TOLENTINO - Arrestati i rapinatori che hanno assaltato ieri un autogrill a Tolentino. L'indagine lampo dei carabinieri ha consentito di individuare gli autori della rapina che sono stati sottoposti al fermo di polizia giudiziaria e trasferiti nel carcere di Ancona per i reati di rapina a mano armata, ricettazione, detenzione illegale di arma da sparo. Si tratta di un italiano con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio – furto aggravato, simulazione di reato, truffa – e uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno e con pregiudizi in materia di stupefacenti.

