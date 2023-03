Maxi tamponamento sulla superstrada tra Morrovalle e Corridonia: sei persone portate in ospedale e traffico in tilt

MORROVALLE - Traffico caos in superstrada per un tamponamento a catena. Intorno alle 17, lungo la corsia mare-monti, tra gli svincoli di Morrovalle e Corridonia, per cause in corso di accertamento si sono scontrati diversi veicoli.

Sei persone ferite

Sei persone sono state soccorse dal 118 e portate in ospedale per accertamenti. Per fortuna le loro condizioni non sasrebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fioco e la polizia stradale.