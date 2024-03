MOGLIANO Una terra come le Marche, e ancor più il Maceratese, è caratterizzata da tante eccellenze che toccano svariati settori, con artigiani e imprenditori abituati a lavorare a testa bassa, con umiltà e senza pretese. Qui si ha quasi timore di valorizzare la propria attività, ma il tempo scorre veloce e con esso il mondo della comunicazione. Allora entra in gioco la grinta di Diego Malatesta. Trent’anni, fotografo, videomaker e social media manager che ha fatto di questa attività una sfida: aveva 18 anni quando si è trasferito da Roma a Mogliano e ha deciso di occuparsi di comunicazione. Ma se nella capitale il mondo del marketing, già dieci anni fa, era più conosciuto per mettere in mostra imprese e negozi, in una cittadina come Mogliano, con circa 4.500 abitanti, il lavoro da fare è stato tanto.

L’impegno

«Il 90% delle aziende che seguo oggi sono di Mogliano - dice Malatesta -. Sicuramente l’inizio non è stato facile: queste terre basano la propria economia su settori come l’agricoltura e l’artigianato, e trasmettere l'importanza del marketing online, oltre che quello offline basato sul passaparola, è stato faticoso». C’è voluto del tempo, ma il progetto ha preso il via: «L’obiettivo è stato quello di avviare la promozione delle singole realtà commerciali e artigianali. Ma non mi sono fermato qui: ho pensato che la cosa migliore per promuovere una singola azienda è di farla collaborare con le altre».

La sinergia

Anche la sinergia, soprattutto nel settore commerciale, è sempre stato un obiettivo di cui si è parlato molto nel Maceratese ma spesso si fa fatica a ingranare la marcia. Per Mogliano è stato diverso. È in questo caso, infatti, che si è fatto spazio anche l’obiettivo della promozione turistica: «In paesi piccolini come Mogliano, sia i potenziali clienti che i turisti non vengono per una sola attività. È fondamentale far passare la percezione di una offerta più ampia». Una sfida vinta per il giovane imprenditore: «Nonostante Mogliano sia un piccolo paese, c'è chi ha direzionato un’attività verso il mondo del digitale e della promozione online. A questo si è aggiunto il lavoro in questi anni di far appunto collaborare le aziende moglianesi tra di loro per promuovere Mogliano a livello turistico perché. I piccoli paesi come questi purtroppo hanno un bacino d'utenza un po' ristretto. L’impegno non è solo quello verso l’artigiano o l’imprenditore, ma anche verso la comunità, il turismo e il commercio». Così, mentre molti giovani maceratesi spiccano il volo all’estero o fuori regione pensando che sia più semplice trovare un’occupazione di questo tipo nelle città dove insistono più aziende, Diego Malatesta ha invertito la rotta. Un esempio di come - sebbene siano necessari grinta, determinazione e maggiore lavoro - anche il Maceratese è una terra fertile per i giovani e per i tempi che cambiano. Basta volerlo.