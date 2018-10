Mucche in superstrada entrano in una galleria Panico tra gli automobilisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAVALLE - Mucche al pascolo lungo la Valdichienti, subito dopo lo svincolo di Serravalle. Non hanno creduto ai loro occhi gli automobilisti che ieri, nel primo pomeriggio, si sono trovati a transitare lungo la superstrada 77 Valdichienti, diretti verso l’Umbria. Nei pressi dello svincolo di Serravalle si trovavano tranquillamente a passare un gruppo di due mucche e quattro vitellini, tutti dal manto bianchissimo, che non si sa bene come, sono riusciti ad introdursi nella carreggiata, trafficata da mezzi a velocità sostenuta. I bovini procedevano tutti insieme, con passo tranquillo e gli automobilisti in transito, nel trovarseli davanti, sono fortunatamente riusciti ad evitarli ed hanno dato l’allarme. Qualcuno ha anche immortalato con il telefonino il branco di quadrupedi, che non soltanto ha proseguito tranquillamente lungo la carreggiata, ma è entrato anche nella galleria, che si trova vicinissima all’uscita per il paese. Per fortuna non si sono verificati incidenti. Sul posto sono arrivati il proprietario, un allevatore della zona ed alcuni amici, che sono riusciti a recuperare anche con difficoltà, vista la pioggia battente, le mucche e i vitellini, riportandoli al pascolo in montagna. Non è la prima volta che lungo la vecchia strada 77, salendo verso Colfiorito, gli automobilisti potevano trovare bovini in transito. Stavolta invece la passeggiata si è spinta in superstrada.