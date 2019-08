L'incendio devasta ​una stalla: i pompieri salvano 200 mucche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Sono quasi 200 le mucche da latte che sono state messe in salvo nel pomeriggio di ieri a causa di un vasto incendio che è divampato in un’azienda agricola di Castel di Lama. A prendere fuoco è stata una stalla situata nella contrada Villa Cese poco distante dalla frazione di Piattoni.Le fiamme hanno avvolto in poco tempo una superficie di circa duemila metri quadrati e immediatamente è scattato l’allarme per mettere in salvo il bestiame che era all’interno della stalla. A dare vigore al fuoco anche alcune rotoballe di fieno che erano custodite all’interno del capannone. Gli animali sono stati fatti uscire e portati in un’area sicura; poi, in serata si è proceduto con il trasferimento in un’altra stalla dove sistemati provvisoriamente per affrontare la notte. Decisivo il pronto intervento dei vigili del fuoco di Ascoli che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme e a domare il rogo.