Al calcio professionistico piace Sarnano, Lazio Primavera e Salernitana in ritiro

SARNANO - «Con enorme soddisfazione comunico che, nonostante le enormi difficoltà conseguenti all’emergenza Covid, l’amministrazione comunale è riuscita a confermare ed addirittura ampliare la presenza di squadre calcistiche di massimo livello nella cittadina di Sarnano per la preparazione precampionato». A parlare è il sindaco Luca Piergentili.

«Questa attività - afferma il primo cittadino - è svolta ormai da diversi anni in collaborazione con la Media sport event di Gianni Lacchè e comprende per l’intera durata del campionato 2020 la presenza di banner pubblicitari della nostra località turistica in stadi prestigiosi quali lo stadio Olimpico di Roma per le partite della Ss Lazio e gli stadi di Ascoli, Perugia, La Spezia, Cesena e Salerno».





La città dell’entroterra maceratese torna dunque a essere sede di ritiro di importanti squadre di calcio. «Inizieremo domani con l’arrivo della Lazio Primavera che, agli ordini di Mister Domenichini, si allenerà allo stadio Maurelli fino al 23 agosto - prosegue il sindaco Luca Piergentili -. Dal 24 agosto fino al 5 settembre sarà a Sarnano la Selernitana Calcio (militante nel campionato di serie B) guidata dal tecnico tolentinate Fabrizio Castori, un grandissimo ritorno a distanza di 4 anni per una tra le società più importanti del calcio italiano ed una tifoseria eccezionale che ha sostenuto la popolazione sarnanese con gesti concreti nella terribile emergenza sisma. Siamo anche in avanzata fase di trattativa con lo Spezia Calcio che potrebbe arrivare dal 6 settembre».

«Tutti i ritiri - rivela il primo cittadino di Sarnano - si svolgeranno presso l’Hotel Eden e i giocatori usufruiranno dei servizi delle attigue “Terme di San Giacomo” delocalizzate dopo il sisma del 2016. Sarnano dà il benvenuto alle società ed alle tifoserie che verranno a trovarci in questo periodo. Raccomandiamo ovviamente il rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sulle prescrizioni anti-Covid 19».

