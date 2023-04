POTENZA PICENA Lutto nel mondo dell’imprenditoria locale, si è spento l’altra notte Sandro Grandinetti. Aveva 68 anni, è morto intorno alle 22.30 nell’ospedale di Macerata, dove era ricoverato a seguito di un arresto cardiaco. Oggi pomeriggio l’addio nella chiesa del convento dei Frati Cappuccini. Era amministratore della Grandinetti Srl di Potenza Picena, azienda specializzata nella produzione di dischi e mole abrasivi fondata nel 1963 e affermata in campo nazionale ed internazionale grazie alle capacità imprenditoriale e tecniche. Una azienda familiare, che pur mantenendo le proprie radici, si è sviluppata con una mentalità imprenditoriale all’avanguardia.





Sandro Grandinetti qualche giorno fa era stato ricoverato all’ospedale in seguito ad un malore e l’altra notte, purtroppo, nonostante tutti i tentativi da parte del personale medico e sanitario, l’imprenditore sessantottenne è morto. Laureato in ingegneria, aveva intrapreso la carriera imprenditoriale sulle orme del padre. Con impegno e grande responsabilità sociale seguiva da ani e anni l’impresa, con un’attenzione dedicata alla persona, all’ascolto, che fosse un collaboratore, un cliente, un fornitore, un socio. Amava la sua famiglia, gli amici, il lavoro, la vita, la Grecia, sua seconda terra. Lascia la moglie Armanda, i figli Daniele, Paola e Cecilia che, insieme alla mamma Diva ed ai fratelli Paolo e Stefano, con tutti i parenti e gli amici, sono affranti dal dolore. Resteranno vivi il ricordo e l’esempio dei valori che Sandro nella sua quotidianità ha regalato a chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo. «Una persona eccezionale», ne parlavano così le persone che lo hanno conosciuto. La famiglia ringrazia gli operatori del 118 e il reparto di rianimazione dell’ospedale di Macerata. La salma dell’imprenditore si trova composta presso la casa del commiato di Giuseppe Carestia, a Potenza Picena.

I funerali

I funerali saranno celebrati, invece, oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa del convento dei Frati Cappuccini, sempre a Potenza Picena. Sandro Grandinetti era anche tifoso della Lube Volley e amico del patron Fabio Giulianelli. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia e i ricordi non appena si è diffusa la notizia della scomparsa dell’imprenditore. Tra questi anche quello della Volley Potentino Potenza Picena, di cui l’azienda del 68enne era sponsor da anni. «Ieri sera alle ore 22.30 cessava di vivere Sandro Grandinetti, sponsor della società per quasi dieci anni con la ditta Gma mole abrasive», si legge in una nota diffusa dall’associazione sportiva di Potenza Picena. Come si diceva, è nota l’importanza della azienda, della quale Sandro Grandinetti era al vertice. Denominata Gma Grandinetti Mole Abrasive al suo apparire sulla scena industriale, la ditta è rimasta a Potenza Picena fino al 1984, quando si è trasferita a Porto Potenza, continuando, dunque, ad operare nel territorio potentino fedele alla propria vocazione di azienda “glocal”, locale nella testa, ma internazionale nelle braccia e nelle gambe che raggiungono anche le più lontane periferie.



La Grandinetti Srl nel 2013 aveva festeggiato i 50 anni di attività e in quell’occasione erano stati sottolineati i grandi risultati raggiunti anche grazie all’esportazione dei suoi prodotti in Europa, nei Paesi Arabi, in Sudamerica e Nord Africa, interpretando al meglio il ruolo di ambasciatrice del made in Italy. La Grandinetti Srl si è sempre distinta nel settore. «La nostra è un’azienda familiare, che pur mantenendo le proprie radici, si è sviluppata con una mentalità imprenditoriale all’avanguardia», aveva detto Sandro Grandinetti in occasione dell’evento che era stato organizzato per i 50 anni di vita della ditta.