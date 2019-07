Vandali scatenati al parco ​giochi, ma sono ripresi dalle spyacm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO Vandali di nuovo in azione in un parco pubblico della città di San Severino. Dopo aver preso di mira, nelle scorse settimane, la nuova area giochi di via Lorenzo d’Alessandro, nel rione Di Contro, nella notte tra venerdì e sabato un gruppo di ragazzini si è reso responsabile di un blitz ai giardini pubblici “Giuseppe Coletti” di viale Giacomo Matteotti che però stavolta è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza.Il gruppetto non solo ha divelto un’altalena, staccandola dall’ancoraggio a terra, ma è anche riuscito a spostarla per poi posizionarla sopra a un altro gioco. Sul fatto sta indagando la Polizia Locale, anche se le scene riprese dalle telecamere avrebbero già documentato tutto. Gli agenti stanno valutando la posizione dei protagonisti dell’episodio.