Gardaland, arriva “Wolf Legend”: la nuova ed emozionante Drop and Twist Tower pronta a giugno

Gardaland ha svelato il nome della nuova e leggendaria attrazione per famiglie, amanti del brivido e temerari di ogni età, con un evento unico che ha coinvolto i numerosi ospiti presenti al Parco in un'esperienza indimenticabile che li ha resi parte integrante e protagonisti dell'occasione. I Visitatori sono stati ingaggiati da alcuni membri dello staff ai cancelli d'ingresso dove hanno ricevuto una misteriosa sfera numerata contenente un solo indizio: «All’ululato del lupo sarai tu a svelare il nome della nuova attrazione».

Ed è così, con queste sintetiche ma chiare indicazioni che, all’ululato del lupo – figura chiave della nuova e avventurosa attrazione – i tantissimi visitatori e le famiglie, incuriositi per l’insolita convocazione, si sono radunati nella piazza centrale di Gardaland. Qui, dopo aver ritirato il loro oggetto misterioso e aver preso posto, fra lo stupore e la meraviglia, al termine di un corale ed emozionante conto alla rovescia, gli Ospiti hanno innalzato al cielo tanti pezzi di puzzle componendo, così, il nome della nuova attrazione di quest’anno, rimasto segreto fino a questo momento.

Il nome Wolf Legend, ripreso da un drone che ha sorvolato l'area, è stato immediatamente proiettato su tutti gli schermi del Parco, lasciando gli ospiti stupefatti.

La notizia è stata subito diffusa dai presenti ai loro amici e familiari creando un'ondata di entusiasmo per l'apertura della nuova Drop and Twist Tower e un suggestivo passaparola fra i viali del Parco. Wolf Legend sarà un’attrazione in grado di stupire grandi e piccoli temerari che, seguendo un’avvincente storia, dovranno compiere con coraggio e determinazione un audace rituale: precipitare nelle fauci del gigantesco lupo pietrificato e liberarlo dalla maledizione che incombe su di lui.

Ancora una volta Gardaland è riuscito a stupire gli Ospiti presenti che sono stati i protagonisti indiscussi di questo evento, proseguendo nel suo impegno nel fornire esperienze uniche e coinvolgenti nell’attesa dell’inaugurazione il prossimo giugno. Gardaland si riconferma anche per la stagione in corso destinazione di eccellenza nel panorama dei parchi divertimento in Italia e all’estero.