I vandali versano un liquido e la fontana si riempie di schiuma

PORTO SAN GIORGIO Bolle di schiuma nella fontana in viale Don Minzoni. Non si tratta di uno degli spettacoli del circo che hanno animato la zona la scorsa settimana, durante la Notte rosa, bensì di una delle tante bravate effettuate da parte di qualche giovane in preda alla noia o peggio ai fumi dell’alcol.Sta di fatto che nella notte tra sabato e domenica, qualche buontempone, ha occupato il suo tempo gettando all’interno della vasca una sostanza che ha generato una schiuma sulla superficie dell’acqua contenuta dalla fontana, formando quindi una patina tutt’altro che bella da vedere.