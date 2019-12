Il camion carico di sale antigelo rimane bloccato sul ponte: chiusa la strada

SAN SEVERINO - Traffico bloccato lungo la strada statale 502, in località Colleluce di San Severino Marche, per la perdita d’aderenza sull’asfalto di un autoarticolato Iveco 480 di un’impresa di trasporti catanese che, proveniente da Livorno, doveva consegnare 300 quintali di sale per disgelo stradale a un’azienda del posto.

Il camion, nell’affrontare un tornante in salita, è rimasto incastrato con la motrice sopra un piccolo ponte mentre le ruote posteriori sono affondate nel terreno. Inutile il soccorso con un trattore che ha cercato di rimettere il carico in carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle ore 9,50. Sul posto per regolamentare la viabilità sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale poi anche il personale Anas e i Vigili del Fuoco che hanno chiesto supporto a un autogru del comando provinciale di Macerata. La viabilità risulta al momento ancora interrotta.







