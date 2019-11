Tremendo schianto tra un'auto e un camion: tre donne al pronto soccorso

CINGOLI - Pauroso incidente tra un'auto e un camion attorno alle 12.30 lungo la strada statale 502 in località Bachero. Ad avere la peggio tre donne residenti a Cingoli che erano a bordo della macchina: tutte e tre ferite, sono state trasportate dal 118 dell'ospedale di Cingoli e la Piros di Apiro al Pronto Soccorso del Carlo Urbani di Jesi.

L'autista del camion è uscito incolume dall'impatto. Sul posto la Polizia Municipale per stabilire la dinamica dell'incidente i i vigili del fuoco di Macerata per scongiurare un'eventuale esplosione dell'auto alimentata a gas. La strada, molto trafficata, è rimasta chiusa al traffico per più di un'ora e mezzo. I primi soccorritori alcune persone che stavano transitando in quel momento: si sono fermati immediatamente ed hanno soccorso le tre donne feriti, ma non gravemente.

