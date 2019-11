Ancona, con lo scooter si schianta contro un camion fermo: ragazzo di 16 anni in gravi condizioni

ANCONA - In sella al suo scooter per cause in corso di accertamento un ragazzo di 16 anni ha tamponamento in maniera piuttosto violenta un camion di una ditta privata fermo lungo corso Stamira nei pressi della deviazione per via Podesti. Il giovane è caduto, i primi soccorsi sono stati portati da un taxi sanitario della Croce Gialla che stava svolgendo servizio in quella zona, poi sono arrivati anche il 118 con il rianimatore e la polizia municipale con il ragazzo - non cosciente - portato all'ospedale di Torrette in codice rosso poi le sue condizioni sono leggeramente migliorate.

