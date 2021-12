Lucas, barista di 43 anni, stroncato da una malattia. Il dolore del fratello: «Grazie a chi ti ha aiutato»

SAN SEVERINO - Lucas Silvestro non ce l’ha fatta. Il 43enne giovane papà argentino, settempedano d’adozione, al quale mesi fa era stato diagnosticato un grave tumore cerebrale, è spirato nella giornata dell’altro ieri. Per Lucas era subito partita una campagna di solidarietà: varie raccolte fondi e attività per raccogliere denaro, affinché potesse tentare di curarsi in Germania, in una clinica privata che aveva dato alla famiglia un residuo di speranza che il tumore, in altre sedi dichiarato non operabile, potesse essere vinto.

Lucas aveva iniziato le cure, ma non è riuscito a guarire. A San Severino moltissimi lo ricordano come barista. Lui ed il fratello Jeremias avevano gestito “Il Gatto”, un bar intitolato al celebre Silvestro dei cartoni Disney “giocando” sul proprio cognome, frequentato da uno stuolo di giovani. I Silvestro avevano anche preso la gestione, per qualche anno, del Bar dei giardini dove riuscirono a calamitare l’attenzione di un gran numero di appassionate della musica leggera italiana in una celebre serata con il mitico Jimmy Fontana in una delle sue ultime, applauditissime uscite. Generoso, simpatico e cordiale con tutti, un “trasformista” nelle sue numerose attività, quattro anni fa si mise in luce anche come interprete di San Francesco nella fiction “Segnati da Dio”. Chiunque lo abbia conosciuto non potrà dimenticarlo per il suo carattere espansivo e le sue immancabili battute. «Grazie Lucas per aver toccato le nostre vite – scrive sui social il fratello Jeremias - e quelle di tutti coloro che hai incontrato con un abbraccio, un gesto di generosità estrema, un favore impagabile o un semplice sorriso. Non possiamo trovare un’altra parola che non sia grazie anche a tutte le persone che ti hanno aiutato e supportato in questa battaglia. Vola alto!».

