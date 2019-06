I ragazzi delle scuole â€‹alla scoperta del lupo dei Sibillini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO – I ragazzi della scuola media alla scoperta del lupo.Compiti per le vacanze estive speciali quest’anno per i ragazzi e ragazze delle classi 1^ e 2^ dell’Istituto Comprensivo "V. Tortoreto" di San Ginesio che partecipano al progetto nazionale “Viva il Lupo: Valorizzazione della biodiversità per una pedagogia della Natura tra conflitto e resilienza” a cura del WWF Italia in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il comando Carabinieri Forestali del Parco. Sono stati consegnati oggi a tutti gli alunni ed insegnati della scuola secondaria di primo grado di San Ginesio copie del libro “La Luna è dei Lupi” dello scrittore Giuseppe Festa, che racconta la storia di un branco di lupi all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sarà questa la lettura estiva assegnata agli alunni di San Ginesio in attesa del ritorno a scuola a settembre, quando avranno la possibilità di incontrare l’autore del libro.La consegna dei libri è avvenuta questa mattina in occasione di un primo incontro con il responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia, Franco Ferroni, e il biologo dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Alessandro Rossetti, accompagnati dagli agenti del comando dei Carabinieri Forestali della stazione di Fiastra, Tarsetti Cristiano e Francesco Renzini, che hanno presentato ai ragazzi e alle loro insegnanti le attività previste dal progetto e fornito le prime informazioni sulla presenza del lupo all’interno dell’area naturale protetta.La realizzazione delle attività previste dal progetto nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini saranno coordinate e gestite dal Centro di Educazione Ambientale del Parco, CREDIA WWF di Vallato, gestito dalla Società agricola “La Quercia della Memoria”, soggetto gestore dell’Agrinido della Natura. Il progetto prevede sia attività in classe e uscite in campo alla scoperta della biodiversità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, seguendo le tracce del lupo. In particolare la lettura del libro “La Luna è dei Lupi” durante le vacanze estive sarà accompagnata da una attività di ricerca da parte dei ragazzi e ragazze invitate a raccogliere nel territorio, da parenti e conoscenti in particolare anziani, storie, racconti e aneddoti che hanno come protagonista il lupo nei Monti Sibillini. Questa raccolta di storie sarà la premessa per la ripresa delle attività del progetto con il nuovo anno scolastico che prevedono la realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa con il quale saranno gli stessi alunni a diventare piccoli scrittori di storie.Il progetto “Viva il Lupo” è stato approvato e finanziato dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, ed è risultato il primo classificato tra gli oltre 40 progetti che hanno partecipato al bando nazionale del Ministero. Oltre alle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Ginesio il progetto coinvolge anche alcune classi abruzzesi nel Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, nei Comuni di Valle Castellana, Civitella del Tronto, Rocca Santa Maria e Cortino (Teramo), nel versante nord orientale del Parco, con il coinvolgimento del CEA “Monti della Laga” in località Prati Pantanelle, ex casa appoggio di pastori. Il progetto prevede anche il gemellaggio tra le classi di San Ginesio e le classi abruzzesi che attraverso i canali social avranno la possibilità di scambiarsi i racconti prodotti con i laboratori di scrittura creativa e raccontare le diverse esperienze realizzate con il progetto comune.