Perde il controllo dell'auto che finisce in un dirupo e si schianta su un albero: ferita una ragazza

SAN GINESIO - Incidente da brividi nel pomeriggio a San Ginesio, lungo la strada provinciale 78. Per cause in corso di accertamento una ragazza ha perso il controllo della sua auto, finendo in un dirupo. La vettura ha impattato contro un albero, che ne ha bloccato la corsa. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato la giovane al pronto soccorso di Macerata. Le sue condizioni non sono gravi.