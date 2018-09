La moglie lo trova senza vita nel garage inagibile per il sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Dramma nelle campagne ginesine. Un uomo di 81 anni, Pietro Valentini, ieri mattina si è tolto la vita impiccandosi nella sua rimessa degli animali, uno stabile ancora inagibile in seguito al sisma. L’episodio è avvenuto in contrada Santa Croce di San Ginesio. A fare la macabra scoperta sono stati la moglie e un amico dell’anziano. Subito sono accorsi ma ormai purtroppo non c’era più nulla da fare: l’’anziano era senza vita. Erano le 7.30 di ieri quando l’uomo è stato ritrovato. L’anziano nelle prime ore della mattina era uscito presto da casa per raggiungere la rimessa e dare il cibo ai suoi animali. La moglie non vedendolo rientrare a casa, si è preoccupata e si è recata alla rimessa insieme all’amico di famiglia e lì le sie è parata davanti la scena che l’ha straziata. La donna ha dato subito l’allarme per i soccorsi, ma è stato tutto inutile. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Tolentino, al comando del tenente Antonio Masciarelli, per gli accertamenti di rito.