MACERATA Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi di via Pirandello approvato il progetto esecutivo, mentre in via Cioci verrà presto recuperato, ristrutturato e restituito alla comunità il campetto di calcio che si trova in prossimità degli istituti scolastici. Dal centro alle periferie l’amministrazione comunale continua la sua opera di manutenzione: in particolare l’intervento straordinario su via Pirandello ha un importo complessivo di 152 mila euro.

I lavori

L’arteria presenta una situazione caratterizzata da un degrado generalizzato che si manifesta con fessurazioni diffuse sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi. L’intervento, nel tratto di circa 60 metri sul lato di valle, prevede la totale demolizione, ricostruzione e ricollocamento dei plinti per l’illuminazione pubblica. Si provvederà, quindi, alla posa di un nuovo cordolo in travertino e alla realizzazione della soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata e alla posa del tappetino finale. Nelle altre situazioni, dove le condizioni generali permettono il recupero del marciapiede, si procederà al riallineamento puntuale dei cordoli, alla fresatura del piano viabile e alla posa della nuova pavimentazione. Relativamente alla sede stradale si procederà con la fresatura della vecchia pavimentazione e la successiva realizzazione del nuovo tappeto di usura tradizionale. Come opere complementari, si provvederà alla sistemazione dei pozzetti, delle caditoie stradali e del rifacimento della segnaletica. L’inizio dei lavori è previsto entro il mese di maggio e l’esecuzione e ultimazione degli stessi avverrà in novanta giorni.

Approvazione profetto esecutivo

«C’è stata l’approvazione del progetto esecutivo per manutenzione straordinaria di via Pirandello – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. La sede stradale presenta vari avvallamenti ed è particolarmente usurata mentre il marciapiede in alcuni tratti è totalmente impraticabile. Si tratta di un lavoro necessario, atteso da molto tempo, che siamo riusciti a finanziare grazie al bando regionale vinto per via Tucci che ha liberato risorse di bilancio». Altro intervento, questo indirizzato in particolare ad una fascia giovanile, riguarda il campetto da calcio di via Cioci (spesa di 64 mila euro) che sarà invece interessato nella ripresa del terreno di gioco, dall’installazione di una struttura prefabbricata da adibire a spogliatoi sportivi, alla sistemazione del parcheggio ed a nuove piantumazioni nell’area esterna ai campi da gioco. Una riqualificazione che viene seguita sia dal settore Lavori pubblici che dall’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, e che restituirà ai maceratesi un altro impianto sportivo di quartiere che potrà essere utilizzato non soltanto dagli atleti che praticano attività agonistica, ma da tutti coloro che vogliono giocare per svago all'aria aperta, oltre che da scuole e associazioni sportive.