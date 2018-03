Paura in centro: pesante pezzo di marmo si stacca e precipita dal palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI- Avrebbe potuto avere gravi conseguenze, se avesse colpito qualcuno che si trovava lì sotto, la caduta avvenuta l'altra notte di un grosso pezzo di marmo del peso di vari chilogrammi, staccatosi dalla balconata sovrastante il portone d'ingresso dello storico Palazzo Roberti, ora Carancini, in via Calcagni, in pieno centro storico. La zona dove è caduto il pezzo di marmo, è infatti adiacente il palazzo e adibita a stallo di sosta per disabili. Fortunatamente quando si è verificato l'episodio lì sotto non c'era nessuno e tantomeno un'auto parcheggiata. La scoperta è stata fatta solo ieri mattina e, adesso, torna quanto mai attuale la necessità di porre in sicurezza l'area a ridosso dell'immobile che già dopo le scosse di terremoto del 2016 era stato dichiarato inagibile.