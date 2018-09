Il cornicione si stacca: i calcinacci colpiscono un'auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Pezzi di un cornicione cadono e danneggiano un’auto in sosta. È accaduto all’angolo tra via Pizzi e via Bezzecca, nel cuore del centro di San Benedetto, dove si sono staccati dei calcinacci che sono volati giù. Uno di questi, particolarmente voluminoso, ha colpito in pieno il parabrezza di una Smart che era parcheggiata proprio a ridosso della struttura. Sul posto sono stati chiamati sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia locale. La zona è stata transennata.