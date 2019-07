Balcone crollato, lo stabile è inagibile Evacuate tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È stato dichiarato inagibile lo stabile di via Narente dove giovedì pomeriggio è avvenuto il crollo. Tre le persone evacuate che hanno provveduto a trovare una sistemazione alternativa. Il piano terra dove si trova il magazzino invaso dalle macerie era disabitato. Al primo piano vivono il dirigente del Comune Paolo Mirti, insieme alla moglie Rossella Perini. Il terrazzo che ha ceduto ed è imploso dentro il magazzino era il loro. Anche la signora residente al secondo piano ha dovuto abbandonare la sua abitazione. Al termine degli accertamenti dei vigili del fuoco, inizialmente concentrati sulla verifica di eventuali feriti sotto il crollo, lo stabile è stato dichiarato inagibile. Nessuno potrà rientrarci finché non verranno eseguiti lavori di consolidamento strutturale. Se qualcuno si fosse trovato sul terrazzo o nel deposito sottostante al momento del crollo il bilancio sarebbe stato ben più grave. Per fortuna però si sono registrati solo danni, seppure ingenti. Il magazzino al piano terra era da tempo disabitato. Vuoto in quel momento l’appartamento dei Mirti. Il dirigente dell’area Cultura, Comunicazione e Turismo era in consiglio comunale quando è avvenuto il cedimento. Si è subito precipitato sul posto per raggiungere la moglie, che lavora anche lei in Comune, che era sulla strada insieme ai soccorritori.