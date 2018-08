Le mura cittadine perdono pezzi: calcinacci in strada, arrivano i pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Per fortuna non è stato colpito nessuno, ma sarebbe potuta andare decisamente peggio a Jesi, dove, questa mattina, si sono staccati alcuni pezzi delle mura cittadina e sono caduti nella via sottostante.L’allarme è scattato intorno alle 7,30 e sul posto si è subito recata una squadra dei vigili del fuoco. Hanno ispezionato le mura, rimuovendo alcuni pezzi pericolanti che avrebbero potuto a breve staccarsi e precipitare, mettendo la zona in sicurezza.