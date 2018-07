Disoccupato di 44 anni rimane solo â€‹in casa e con una corda si toglie la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Un altro dramma della disperazione. Un uomo di 44 anni (a.f.) si è impiccato pochi minuti dopo mezzogiorno con una corda nella sua camera nella casa - vicino alla chiesa dell'Addolorata - che condivideva con i genitori. Secondo i primi elementi raccolti, l'uomo non avrebbe lasciato biglietti, né spiegato le ragioni del drammatico gesto. Il corpo senza vita dell'ex operaio ma adesso senza è stato trovato attorno a mezzogiorno dai familiari, a Recanati. L’uomo, un ex operaio, adesso disoccupato era celibe e non aveva figli. Sul luogo della tragedia i carabinieri e il 118.