Cambiano il proprio sesso e poi si sposano: fiori d'arancio a Recanati. Cerimonia civile in Comune

RECANATI - Fiori d'arancio per Maura Nardi ed Emanuele Loati - un tempo Mauro e Adriana, prima del cambio di genere - che stamani si sono sposati a Recanati. Un anno fa il coming out, adesso il fatidico sì dopo la cerimonia celebrata in forma civile da Francesco Fiordomo, attuale assessore.

Gli sposi

Maura, 41 anni recanatese, affetta da cecità, è un'impiegata del Comune, oltre che voce storica di un'emittente radiofonica locale; Emanuele, 36enne originario della Romania, lavora nella mensa di una casa di riposo.