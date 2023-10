Tiziano Ferro: «Divorzio da Victor per la felicità dei miei figli. Non posso portarli in Italia per leggi americane»

Dopo 7 anni di amore, 4 di matrimonio e 2 figli, Tiziano Ferro ha annunciato sui social il suo divorzio dal manager di marketing Victor Allen. E' a casa sua a Los Angeles, perché lì ci sono i suoi bambini, che non può portare con lui in Italia. «Non è un bel periodo - ammette in un'intervista al Corriere della Sera - C'è chi non affronta i problemi e fa scelte all'antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il bene dei figli, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini».