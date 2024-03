Alessandra Mastronardi e il marito già separati? «Gianpaolo Sannino ha lasciato casa, lei è disperata»

Alessandra Mastronardi è sola, senza più suo marito. La paparazza di Gente mostra l'attrice malinconica, diversa dal solito. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente non mentono. Alessandra Mastronardi ha il viso tirato, l’espressione non certamente luminosa come al solito, come ci ha abituato a vederla. Manca tanto il suo sorriso. Un sorriso che ora sembra aver lasciato spazio alla malinconia.

Non potrebbe essere altrimenti: il suo matrimonio con il dentista Gianpaolo Sannino sarebbe ai titoli di coda. Una fine non prevista, in nessun copione. Almeno in quello che avevano felicemente scelto di interpretare mesi fa, ritrovandosi, amandosi come la prima volta e decidendo di dirsi di sì. Ma non per sempre a quanto pare...

Alessandra Mastronardi, matrimonio durato 8 mesi

Un matrimonio durato appena otto mesi dalle nozze celebrate ad Anacapri.

Secondo il settimanale diretto da Brindani «la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto. Sarebbe stato lui a lasciare la moglie cambiando indirizzo e orizzonti».

Ma «pare - sempre secondo il settimanale Gente - che la Mastronardi non si rassegni alla nuova dimensione “in solitaria”, sia profondamente triste, al punto da attenderlo sotto casa, seduta in auto».

Una crisi resa pubblica anche sui social: i due hanno smesso di seguirsi, hanno tolto le foto del matrimonio e appaio entrambi senza la fede nuziale. E sbirciando su quello dell'attrice appare un post con una frase di speranza: «Per aspera ad astra», cioè «attraverso le difficoltà, sino alle stelle».

Intanto ha festeggiato il suo 38esimo compleanno senza di lui. Al suo fianco la sorella e qualche amica che le ha regalato un mazzo di tulipani...