Alessandra Mastronardi, è già finita con Gianpaolo Sannino? Gelo su Instagram (e lei cancella le foto delle nozze)

Anche le favole possono finire. E quella tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sembra essere finita per sempre. Una favola, si perché, Alessandra e Gianpaolo si conoscevano da tanto, da quando erano ragazzi. Erano stati fidanzati per un po', prima di perdersi. Lei ai tempi in cui si sono conosciuti a Roma aveva solo 20 anni ed era una giovane e promettente attrice, lui ne aveva 24 e, da Salerno, si era trasferito nella Capitale per studiare Medicina alla Sapienza.

Alessandra e Gianpaolo, la storia d'amore

Diva e Donna riporta una dichiarazione della Mastronardi sul loro primo incontro: «Un amico ci ha presentati una sera. Mi ha detto: "Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare”. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui, ma è stato irremovibile».

Poi dopo quasi vent’anni lontani, nel 2021 per la precisione, si erano ritrovati e innamorati di nuovo e a luglio avevano deciso di sposarsi con la promessa di non lasciarsi mai più.

Gli indizi

Giusto una promessa perché oggi non è più così. Anche l'amore sembra essere finito.

Come racconta Diva e Donna, la conferma ufficiale della rottura non è ancora arrivata, ma sono tanti gli indizi che confermerebbero la fine del loro matrimonio. Prima di tutto la Mastronardi e Sannino hanno smesso di seguirsi su Instagram. Come non bastasse poi l'attrice, sottolinea ancora il settimanale diretto da Angelo Ascoli, "ha rimosso dal suo profilo le foto del loro matrimonio da sogno, che era stato celebrato l’8 luglio 2023 in Costiera Amalfitana, nella chiesa Santa Sofia di Anacapri davanti a 150 invitati". Ma c'è di più: dal suo anulare sinistro è sparita la fede!

Forse, come allora, quando erano ragazzi, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo. E ha preferito fare un passo indietro. Sarà così?