Alessandra Mastronardi paparazzata a Roma con il nuovo fidanzato: ecco chi è

Alessandra Mastronardi paparazza ancora. Seppur non viva stabilmente in Italia, negli ultimi mesi è stata spesso fotografata per le strade romane in dolce compagnia. A beccarla, stavolta, sono stati i fotografi di Diva e Donna che l'hanno immortalata con il fidanzato Gianpaolo, con il quale passeggiava al tramonto.

APPROFONDIMENTI LA COSTANZA Francesco Chiofalo, il segreto con Drusilla? «Fare l'amore per 20 minuti al giorno»

Tempo fa, l'attrice è stata immortalata in compagnia del dentista romano, ma non aveva espresso alcun commento in merito. E, ora, a distanza di pochi mesi, compare nuovamente mano nella mano con la sua dolce metà. Secondo quanto riporta il settimanale, i due avrebbero passeggiato a Villa Borghese, dove sono stati fotografati mentre parlavano animatamente per poi spostarsi sulla terrazza del Pincio. Nella foto pubblicata dalla rivista, emerge il forte legame fra i due, in cui lui le tiene delicatamente le mani, al calar del sole. Un'immagine idilliaca.