Alessandra Mastronardi torna a sorridere: ecco il nuovo amore dopo l'addio a Ross McCall

Alessandra Mastonardi ha un nuovo amore. Dopo la fine della sua lunga relazione con il collega Ross McCall, l’attrice è stata sorpresa mentre passeggia sorridente per le strade della Capitale assieme a un misterioso accompagnatore.

Alessandra Mastronardi (@Divaedonna)

Alessandra Mastronardi e il nuovo fidanzato

APPROFONDIMENTI DRAMMA Eva Henger, grave incidente d'auto con il marito in Ungheria:...

Un nuovo amore per Alessandra Mastronardi. “Diva e donna” ha infatti paparazzo l’attrice mentre passeggia felice per Roma a fianco di quello che secondo il settimanale è il nuovo compagno, Gianpaolo, un dentista molto noto nella Capitale. La Mastronardi torna a sorridere dopo la fine della sua relazione con l’attore irlandese Ross McCall, con cui è stata fidanzata per quattro anni. A dare la notizia dell'addio era stata proprio Alessandra, che dal social lo scorso gennaio aveva protestato per le voci che vedevano nel tradimento la causa dell'improvvisa separazione: «Ma davvero? Quindi è andata così? – ha scritto su Instagram - Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità. Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare».

Alessandra Mastronardi (Instagram)

© RIPRODUZIONE RISERVATA