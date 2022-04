Eva Henger, grave incidente d'auto con il marito in Ungheria: «Ricoverata in condizioni complicate»

Grave incidente per Eva Henger. La 49enne, madre di Mercedesz, sarebbe stata coinvolta in un grave incidente d’auto in Ungheria con il marito, Massimiliano Caroletti. La notizia è riportata sul sito de La Repubblica.

La 49enne ungherese e il marito avrebbero avuto un incidente automobilistico nella giornata di ieri, 28 aprile. I due stavano viaggiando vicino Kaposvar, in Ungheria quando c'è stato un impatto violento tra le auto, che avrebbe provocato la morte di una coppia di anziani.

APPROFONDIMENTI IL PENSIERO Chiara Ferragni e Fedez, presa di posizione social: «Era ora,...

Henger e il marito avrebbero riportato serie ferite. I due sarebbero stati trasportati con urgenza in ospedale in eliambulanza, anche se sarebbero ricoverati in due ospedali diversi. La 49enne, in queste ore, si starebbe sottoponendo ad un’operazione a gamba e braccio. Caroletti, invece, si sarebbe fratturato lo sterno. Non è ancora chiaro se, a bordo della macchina nella quale viaggiavano la Henger e il marito, sposati dal 2013, fosse presente anche Jennifer, la loro figlia 13enne.

Mercedesz Henger in Honduras per l'Isola dei Famosi

Mercedesz, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, si trova in Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi. La ragazza si trova in isolamento prima di entrare in gioco ed è stata informata dell'incidente della madre. È probabile a questo punto che la partecipazione di Mercedesz all'Isola venga annullata o semplicemente posticipata di una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA