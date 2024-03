Tiziano Ferro ufficializza la fine del matrimonio con Victor Allen: «Non è un fallimento, ma un lutto»

Tiziano Ferro torna sui social per parlare della fine del suo matrimonio con Victor Allen, annunciata gi nei mesi scorsi. E lo fa con un post su tutti i suoi profili che nel giro di pochi minuti provoca un'enorme ondata di affetto dei suoi fan. «È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa», scrive il cantante sotto una foto in cui lui e l'ex marito sono di spalle insieme ai due figli Margherita e Andres, rimasti a vivere con lui negli Stati Uniti. «Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita!».

Il messaggio per Victor Allen

Tra le persone che Tiziano Ferro ha deciso di ringraziare nel suo post, c'è lo stesso Victor: «Grazie Dio.

Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. E grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!».

La fine del matrimonio

A ottobre dello scorso anno era stato lo stesso cantante ad annunciare la fine della sua storia con Victor Allen spiegando ai fan che per questo motivo aveva scelto di non tornare in Italia per il tour di presentazione del suo libro "La felicità al principio". «Non posso lasciare la California con loro per via del divorzio. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me. Ci siamo lasciati per evitare di farli crescere in mezzo ai conflitti», aveva raccontato.

Poi l'ultimo messaggio, nel giorno di Natale, in cui con grande sincerità raccontava il suo dolore, che gli impediva anche di fare musica: ««Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica. Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, un anno molto difficile ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono. Torneremo vicini. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso: mi ricorderò di questo Natale perché sarà stato quello in cui non si canta più insieme per una volta, ma che renderà ancora più speciale il momento in cui torneremo a farlo».