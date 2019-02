Anziano si ribalta con la Panda lungo la circonvallazione e si schianta contro un'altra auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Incidente ieri pomeriggio, attorno alle 18, in viale Passero Solitario, lungo la circonvallazione di ponente. Un anziano recanatese, residente nella frazione di Villa Musone, ha perso il controllo della sua Fiat Panda. L’utilitaria si è ribaltata ed è andata a sbattere contro una Volvo parcheggiata sul lato della strada. Fortunatamente nessuna conseguenza seria per l’uomo, salvo qualche contusione ed escoriazione. Piuttosto consistenti invece i danni ai mezzi. Sul posto oltre alla polizia locale, per i rilievi di legge e la regolamentazione del traffico, anche i vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.