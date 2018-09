Aggredì il compagno della madre e i carabinieri con la mannaia: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Aveva prima minacciato a colpi di mannaia il convivente della madre, poi si era scagliato contro un carabiniere come una furia cercando di colpirlo. È stato arrestato oggi dai carabinieri della locale stazione un ventottenne residente a Recanati: ora si trova rinchiuso in una cella del carcere di Montacuto, accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.