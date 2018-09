Ruba un'auto e minaccia con la mannaia il compagno della madre: ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Ruba un’auto della Croce Gialla, aggredisce con una mannaia il convivente della madre e poi anche i carabinieri: ragazzo 28enne denunciato e portato all’ospedale per un accertamento sanitario obbligotorio.I carabinieri stavano controllando una Fiat Punto bianca della Croce Gialla rubata il giorno prima quando hanno sentito una donna chiedere aiuto. Sono entrati ed hanno trovato il 28enne che, dopo aver scaraventato i mobili per le scale, stava minacciando con una mannaia il convivente della madre. Il giovane si è anche scagliato contro i militari, che però sono riusiti a bloccarlo. I sanitari del 118, giunti sul posto e vista l’agitazione dell’uomo, hanno deciso di portarlo all’ospedale di Civitanova. Il 28enne, oltre alla denuncia per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo arma bianca, è stato denunciato anche per il furto aggravato in dell'auto della Croce gialla di Recanati.