​Recanati, 400 grammi di eroina (per un valore di 15mila euro) tra i cespugli: in manette un 32enne

RECANATI- Quattrocento grammi di eroina purissima nascosta dietro i cespugli. Ad eseguire la scoperta sono stati i carabinieri di Ancona che, intervenuti ieri pomeriggio (9 febbraio) a Recanati, hanno beneficiato anche della collaborazione dei colleghi di Civitanova Marche. In manette un 32enne pakistano che era stato già arrestato a luglio scorso.

La scoperta

La droga, rinvenuta come detto tra i cespugli, doveva ancora essere suddivisa in dosi per lo spaccio ma si sospetta che potesse avere un valore potenziale di mercato di circa 15mila euro. Inoltre, risultava abilmente nascosta proprio per cercare di rendere difficoltosi i controlli che invece sono andati a segno.

Il precedente

Le indagini hanno preso avvio dopo l'arresto di luglio dello stesso 32enne originario del Pakistan. L'uomo, sorpreso all'interno della sua abitazione recanatese, era stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina, 20 di eroina e 20 di hashish con tanto di armi e munizioni. Nell'armadio della camera da letto, invece, sono state trovate banconote per una valore di 18mila euro. L'uomo doveva già rispondere di resistenza a pubblico ufficiale (si era scagliato contro i militari per non farli entrare in casa), detenzione e spaccio. Ora dovrà anche giustificare l'eroina trovata. Attualmente si trova recluso nel carcere di Montacuto.