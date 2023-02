​Ancona, scende dalla nave e viene arrestato con 5 chili di eroina nello zaino: in manette un cuoco

ANCONA- Arrestato subito dopo essere sbarcato nel porto di Ancona perchè trovato in possesso di 5 chili di eroina nello zaino. E' quanto avvenuto lunedì mattina (6 febbraio) ad un cuoco di 50 anni, di origine albanese, durante i consueti controlli anti-droga.

L'arresto

L'uomo era sceso dall'imbarcazione, proveniente dall'Albania, e aveva uno zainetto. Particolare che ha insospettito i finanzieri. All'interno scoperto un involucro contenente un unico pezzo di eroina non ancora suddiviso in dosi. I finanzieri hanno arrestato il 50enne che dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Attualmente si trova nel carcere di Montacuto su disposizione del pm di turno. Nel corso dell'udienza di convalida (oggi, 8 febbraio), in carcere, davanti al gip Piermartini l'arrestato ha ammesso la colpa. Il cuoco, incensurato, avrebbe dovuto consegnare la droga a qualcuno al suo arrivo ad Ancona. Si attende la decisione.