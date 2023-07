Cade dal muraglione di Petriolo: volo di 10 metri, ragazzo di 25 anni gravissimo portato in elisoccorso a Torrette

PETRIOLO Volo di oltre dieci metri, giovane trasportato a Torrette. E' accaduto dopo le 18, nel centro di Petriolo. Per cause in corso di accertamento un 25enne è caduto dal muraglione di via della Pace.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del giovane, hanno allertato l'eliambulanza. Icaro è atterrato al campo sportivo per poi trasportare il 25enne all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.