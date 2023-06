Infortunio sul lavoro a Civitanova: operaio cade da 5 metri d'altezza mentre monta una zanzariera. Gravissimo, portato a Torrette

CIVITANOVA – Cade mentre è al lavoro per montare una zanzariera, grave un operaio di 54 anni precipitato nel vuoto, da una altezza di circa cinque metri, finito in un capannone di Civitanova.

Portato a Torrette

L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata, poco dopo le ore 10, in una abitazione che si trova in via Ugo Bassi. Sul posto 118, Croce Verde, vigili del fuoco e carabinieri.